BMW: balzo fatturato grazie a veicoli elettrici, pressione su margini

Bmw

(Teleborsa) -, sostenuti dall'aumento dei prezzi di listino, che ha più che compensato il calo delle consegne.Il periodo chiude con 588.138 veicoli consegnati, in calo dell'1,5%, ma idi euro, registrando unaA premiare il gruppo ha contribuito la crescita deicon una 64.647 unità ed una quota sul totale delle vendite raddoppiata all'11% (era al 5,9% nel 2022). Buono anche l'andamento delle autovetture BMW M per 46.430 unità (+19%).si è attestato a 5,13 miliardi in calo del 58% rispetto al pari periodo dell'anno precedente, mentresi è portato a 3,66 miliardi, in calo del 64% rispetto all'anno prima.Frattanto, le azioni BMW in Borsa stanno guadagnando oggi lo 0,65% a 101,66 euro, mentre la perfoancne da inizio anno fa segnare un +17,5%.