CDP, il CdA approva nuove operazioni per 1,4 miliardi

(Teleborsa) -(CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato Dario Scannapieco ha dato ila favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale, approvato la Politica sulloe deliberato l’avvio delcon un impegno iniziale di 250 milioni.Le nuove iniziative a sostegno di imprese, territori e infrastrutture comprendono, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti adelle imprese. Fra i destinatari vi sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni ed eccellenze del Made in Italy. Una parte delle risorse verrà destinata alla, soprattutto nell’ambito ferroviario, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Nell’ambito dellaè stata definita unaa favore di imprese di medie dimensioni operanti in Nord Africa e in Africa subsahariana centro-occidentale.Il CdA ha quindi approvato la, che definisce i criteri di trattamento delle eventuali istanze provenienti dalla società civile relative agli impatti ambientali e sociali negativi, attuali o potenziali, prodotti dai progetti finanziati da CDP nell’ambito della Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo (CIFS).Per dare impulso allaper studenti e promuovere l’offerta di residenza per anziani autosufficienti, il CdA ha deliberato un(FNAS), promosso da CDP Real Asset Sgr. L’obiettivo è avviare la prima fase di un ampio programma di investimenti in fondi immobiliari specializzati nelle infrastrutture sociali, per un target fino a 1 miliardo di euro, raggiungibile anche attraverso un meccanismo di coinvestimento con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, Gruppo BEI).