Fed, Powell apre porta a pausa in rialzi tassi. Inflazione calerà lentamente

(Teleborsa) - La si è conclusa ieri sera con un voto unanime a favore di un, che ha portato il tasso sui fed funds a 5,25% (massimo da circa 16 anni), e con l'. Annunciando la decisione, in linea con le attese, l'istituzione monetaria statunitense ha anche rimodulato le sue indicazioni suggerendo, di fatto, che, senza spingersi ad anticiparlo in modo vincolante. Nel direttorio "c'è una valutazione generale sul fatto che siamo più vicini" alla fine degli aumenti "o forse che ci siamo", ha dichiarato ilnella conferenza stampa esplicativa al termine del Federal Open Market Committee (FOMC).Tuttavia, ha al tempo stesso "allontanato" le aspettative sulla futura inversione di rotta: "pensiamo che l'inflazione calerà, ma che lo farà non così velocemente e". Ha aggiunto che le condizioni della domanda e del mercato del lavoro dovranno probabilmente indebolirsi ulteriormente per vedere progressi nei servizi non abitativi e ritenere "appropriati" i tagli dei tassi.Per leil FOMC "terrà conto dell'inasprimento monetario già accumulato, del ritardo con cui la politica monetaria si ripercuote sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e monetari", si legge nel comunicato della Fed.Secondo Powell "le, ma continuo a non escludere di vederne una lieve". Powell non ha voluto dire se lo staff ha modificato la stima di "recessione mite" prevista a marzo, rinviando ai verbali, ma ha ammesso che lo scenario atteso non è cambiato significativamente."Non ci sono promesse in questo, ma mi sembra solo che sia possibile continuare ad avere un raffreddamento nel mercato del lavoroche sono andati con molti episodi precedenti - ha detto Powell - Gli aumenti salariali sono diminuiti e questo è un buon segno".Sul fronte delle turbolenze bancarie, Powell ha sostenuto che nelle ultime settimane "le, il sistema è sano e solido". Quanto a casi come quello di SVB "eviteremo che accadano ancora". Bisognerà lavorare a livello di Vigilanza bancaria, mentre non si è sbilanciato ad auspicare fusioni o aggregazioni. Anzi, "ho sempre pensato cheper la nostra economia, che sia sano averle", ha detto.Il presidente della Federal Reserve ha definitodida parte di. "Penso che sia probabilmente una buona politica che non vogliamo che le banche più grandi facciano grandi acquisizioni - ha detto - Questa è la politica, ma questa è un'eccezione per una banca in fallimento e penso che in realtà sia un buon risultato per il sistema bancario".