L'OMS è pronto a dichiarare la fine della pandemia?

(Teleborsa) -, in occasione della riunione del Comitato d'emergenza,, proclamata una emergenza a carattere internazionale alla fine di gennaio 2020, quando ancora in Italia non era stato rilevato alcun caso. Una pandemia che, in tre anni, ha provocato la morte di oltre 7 milioni di persone e registrato ben 750 milioni di contagi.Il Comitato d'emergenza, convocato ogni tre mesi del direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,- Public health emergency of international concern (emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale).Il comitato, tuttavia, dovrebbe fornire anchesu come gestire la fase discendente della pandemia - che procederà a piccole onde - come ad esempio il consiglio di proseguire leed investire nellaper non farsi trovare impreparati alla prossima emergenza."È possibile che l'emergenza finisca, ma è fondamentale comunicare che il Covid rimane una sfida complessa per la salute pubblica", ha dichiarato a Reuters la virologa olandese Marion Koopmans, che fa parte del panel dell'OMS.se degradare o meno la pandemia. Per alcuni, infatti, non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma abbiamo solo raggiunto unaPer altri esperti, invece, è giunto il momento di passare ad unacon il virus, che resterebbe dunque una minaccia per la salute come l'HIV o la tubercolosi.