Reddito cittadinanza addio: arriva il Supporto per la formazione e il lavoro

(Teleborsa) - Dopo le ipotesi di Gal e Sda, la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà che sostituirà il Reddito di cittadinanza cambia di nuovo nome: si chiamerà. È quanto si legge nel testo delper la bollinatura. Il documento conferma, inoltre, l'introduzione dell'per le famiglie in difficoltà nelle quali ci sono minori, disabili o over 60.Ilpartirà il primo settembre e riguarda le persone tra i 18 e i 59 anni. Prevede un'indennità che può arrivare fino a 350 euro in caso di redditi nulli e di partecipazione a iniziative formative o a progetti utili alla collettività. Si tratta di una misure personale che può essere assegnata anche a più persone nella stessa famiglia.Ildovrebbe riguardare soprattutto le famiglie monocomponenti che finora hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza (circa 450mila). Se si escludono gli over 60 e i disabili si potrebbe trattare di oltre 300mila persone. Ma la nuova misura riguarderà anche famiglie più numerose nelle quali non ci sono però minori, disabili o anziani dando la possibilità di percepire fino a 1.400 euro nel caso di quattro adulti impegnati in corsi di formazione o progetti di pubblica utilità. Bisognerà avere un Isee non superiore a 6mila euro e il beneficio durerà al massimo 12 mesi senza poter essere rinnovato.Dal primo gennaio 2024 arriverà, invece, per le famiglie in situazione di povertà nelle quali ci sono componenti minori, disabili o anziani l'. In questo caso il sostegno economico può arrivare fino a 500 euro al mese in caso di redditi nulli moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,3 in caso di disabili nel nucleo (quindi fino a 1.150 euro al mese). Oltre a questo è possibile avere un contributo per l'affitto che può arrivare a 3.360 euro all'anno. Per chiedere l'assegno di inclusione bisognerà avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito inferiore a 6mila euro sempre moltiplicati per la scala di equivalenza. Il primo componente vale uno, i componenti con disabilità 0,5, quelli over 60 o con carichi di cura 0,4 e i minori 0,15 se con meno di due anni e 0,10 se tra i 2 e i 18 anni. Chi chiede il beneficio deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e firmare un patto di attivazione digitale. Sono previsti incentivi contributivi (100% dei contributi previdenziali per un anno nel caso di contratto a tempo indeterminato con un limite di 8mila euro) per i datori di lavoro che assumono persone che fanno parte di famiglie con l'assegno di inclusione. La misura dura 18 mesi e può essere rinnovata per altri periodi di 12 mesi dopo l'interruzione di un mese.