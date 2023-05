Torna a Sorrento il Forum internazionale Verso Sud il 19-20 maggio

Intesa Sanpaolo

Edison

(Teleborsa) -la seconda edizione del: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo, realizzato dacon l’obiettivo di promuovere unIn quest'ottica ospiteràda oltre 20 Paesi del, in una due giorni di dibattiti e networking finalizzata alla crescita ed allo sviluppo strategico del Sud Italia e dei Paesi mediterranei. Presenti il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e primari attori economico-finanziari del Paese come, Ferrovie dello Stato, Philip Morris Italia, MSC Group, Adler Group,, Mediocredito Centrale – Invitalia, Coldiretti.L'evento aspira ad esserein grado di rendere il Sud Italia un punto di riferimento nel Mediterraneo Allargato in base alla visione espressa nella prima edizione del Libro Bianco. La preparazione dellastata preceduta da unche ha già toccato alcune Regioni del Sud Italia, raccogliendo e sviluppandoda inserire nella nuova edizione.Nell’ottica di rendere Verso Sud una piattaforma capace di raggiungere anche i manager ed imprenditori del futuro, il Forum di quest’anno propone anche una speciale, organizzata in collaborazione con il Sindaco di Sorrento, che si terrà ilAnche quest’anno il Forum vedrà la presenza di Ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia insieme alla partecipazione, in questa edizione ancora più rilevante, dei principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo che si confronteranno sui temi e i progetti contenuti nella nuova edizione del “Libro Bianco”. Fra i temi trattati l’Economia del Mare, il settore energetico, le specializzazioni produttive/industriali nelle nuove catene globali del valore ed il settore turistico quale leva di sviluppo territoriale.Durante il Forum verrà inoltre presentato ilun innovativo indice di monitoraggio distintivo e complessivo per il posizionamento del Sud Italia rispetto al Mediterraneo, anche con riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030."Verso Sud è nata con due grandi ambizioni: da un lato cambiare l’approccio strategico allo sviluppo del Sud, puntando su settori e progetti trasformativi per questo grande pezzo del Paese, dall’altro lato rivederne le politiche di sviluppo secondo una direttrice euro-mediterranea.", spiega, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti, aggiungendo "è chiaro che il Sud eredita problemi che nessuno può risolvere con la bacchetta magica, ma siamo convinti che – nel disegnarne le traiettorie di crescita – ciascuno (Governo, imprese, parti sociali) possa e debba sempre chiedersi se un investimento è coerente con la strategia".