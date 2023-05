Appalti, Consip: confermata la qualità delle forniture alla PA

(Teleborsa) - Ildelle forniture effettuato danel 2022 ha fornito un, certificando la conformità al livello di servizio atteso di tutte le iniziative complessivamente esaminate. Laè il risultato dieffettuate da un Organismo di Ispezione terzo, su ordini di fornitura relativi a(Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4, Buoni pasto ed.9, Veicoli in noleggio ed.14, Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed.11, Servizio Luce ed.3, Gas naturale ed.12, PC portatili e tablet ed. 4, Pc portatili ed. 4, Microsoft Enterprise Agreement ed.6, Autoveicoli in acquisto 8bis) e 2 Accordi quadro (Centrali telefoniche ed. 8, Carburanti rete buoni acquisto ed.1).Sono stati, la maggior parte per mancata trasmissione dei flussi informativi a Consip. Appena 25 le inadempienze contestate per “non conformità dei beni o servizi prestati dai fornitori” che, in alcuni casi, hanno portato all’applicazione delle relative penali.Nel 2022 sono stati, a fronte di 94 iniziative attive (pari a 501 lotti di gara) e circa 200mila contratti stipulati dalle PA attivi nell’anno.si è registrata% dei contratti attivi, la maggior parte riconducibile alla generalee di semiconduttori, che continua a condizionare la catena di approvvigionamento della componentistica elettronica nei settori ICT e Automotive, determinando rilevanti criticità nella capacità produttiva delle aziende.Le verifiche condotte hanno riguardato(Mercato elettronico della PA -Mepa e Sistema dinamico di acquisizione della PA - Sdapa). In particolare, nel corso del 2022 sono stati avviate verifiche su un ampio campione di fornitori e conclusiverso altrettanti operatori economici, per la verifica del possesso dei requisiti generali per poter essere abilitati alla piattaforma (art 80 Codice Appalti) e su segnalazione per possibili violazioni (delle regole di funzionamento del sistema di e-procurement, dei requisiti speciali previsti dai bandi di abilitazione, etc), di cui 9 conclusi con la revoca dell’abilitazione e 4 con la denuncia alla Procura della Repubblica.