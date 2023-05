ASviS, ITA Airways partecipa a Festival dello Sviluppo Sostenibile

(Teleborsa) -partecipa alla settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato e promossoche si terrà da oggi fino al 24 maggio con iniziative ed eventi in tutta Italia, nel mondo e fruibili anche online.E' quanto si legge in una nota che spiega anche che si tratta dellaper sensibilizzare cittadini, giovani, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità, e realizzare un cambiamento che consenta al Paese di attuarePer l’occasione,metterà a disposizione i propri canali di comunicazione: il sito ufficiale, il canale social Linkedin e darà risalto all’iniziativa all’interno delle Lounge ITA Airways, al fine di valorizzare al meglio i messaggi che caratterizzano la manifestazione, che abbraccia uno dei pilastri su cui si fonda laInfine, conclude la nota "ITA Airways partecipa inoltre alla campagna di sensibilizzazione socialimpegnandosi nella promozione di scelte e comportamenti consapevoli che si possono mettere in atto nel presente per contribuire a tenere viva la prospettiva di un futuro più sostenibile".