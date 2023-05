Banca Widiba (MPS), Eugenio Marcucci e Francesco Morello nuovi Recruiting Manager

Gruppo Montepaschi

(Teleborsa) -del, annuncia l’ingresso dei nuovi Recruiting Manager Eugenio Marcucci e Francesco Morello. Il primo opererà come formatore su tutto il territorio nazionale sotto la diretta supervisione dell’Head of Advisors Nicola Viscanti e del National Recruiting Manager Marco Ferrari, mentre il secondo sarà attivo a Genova, nel team dell’Area Manager Paolo Campagnucci., 32 anni, originario di Cattolica (RN), laureato in Economia e Marketing, dopo diverse esperienze come Responsabile marketing digitale e una parentesi da consulente libero professionista, nel 2021 è approdato in Azimut, dove ha maturato una esperienza diretta nel settore della Consulenza Finanziaria, ricoprendo prima il ruolo di Financial Advisor e successivamente di Responsabile marketing digitale, con l’incarico di creare e sviluppare l'ufficio di comunicazione digitale della Banca. Entra in Banca Widiba con il ruolo di Consulente Finanziario Senior con mansione di Recruiting Manager e formatore.A Genova fa il suo ingresso, 53 anni, originario di Roma (RM). Professionista di lunga esperienza, ha iniziato la propria carriera come Consulente finanziario agli inizi degli anni 90. Ha maturato in seguito lunghe esperienze in Unicredit, Banca Consulia e Deutsche Bank fino ad approdare a Credem, dove era Manager per il capoluogo ligure. Entra in Banca Widiba come Consulente Finanziario Senior e Recruiting Manager.“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Eugenio e Francesco in Banca Widiba. Con l’ingresso dei due nuovi Recruiting Manager, raggiungendo obiettivi sempre più sfidanti” – afferma–. “La nostra Rete possiede infatti importanti caratteristiche che ci rendono attrattivi sia per i professionisti esperti sia per i neo-consulenti. Come Banca nativa digitale e grazie alla piattaforma all’avanguardia Wise, semplifichiamo il rapporto con la clientela, e con il nostro modello di Consulenza ad architettura aperta i Consulenti hanno la reale libertà di proporre soluzioni di investimento su misura per i clienti. Siamo certi chee dare un forte impulso alle attività di Recruiting”.