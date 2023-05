Effetto trimestrale su CNH Industrial in pole nel FTSE MIB

CNH Industrial

(Teleborsa) - Scambia in profitche lievita del 2,84% cavalcando ancora l'onda rialzista disegnata venerdì grazie ai positivi risultati del primo trimestre 2023 "CNH Industrial ha registrato unin entrambi i segmenti Agriculture and Construction e sta mostrando progressi nelle iniziative di risparmio di costi. Inoltre, investimenti organici e inorganici - come dimostrano le tre acquisizioni chiave annunciate - guidano lo sviluppo tecnologico, che porta benefici ai nostri clienti". Lo ha affermato, nella presentazione alla comunità finanziaria dei risultati del primo trimestre del 2023. "Siamoche i margini record che abbiamo registrato possono essere superati nel corso dell'anno", ha aggiunto.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +1,32% del).La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,11 Euro. Supporto visto a quota 12,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,32.