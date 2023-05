Esprinet, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Esprinet

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 13,3 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando lasul titolo a "". La revisione è arrivata a pochi giorni dalla diffusione dei risultati finanziari del primo trimestre, con il CdA che si riunisce il giovedì 11 maggio.Gli analisti hanno(del 6% in media) per riflettere un maggiore rallentamento nel business B2C, che dovrebbe continuare nel secondo trimestre 2023, mentre è probabile che la domanda del mercato rimbalzi nel secondo semestre, come indicato anche dagli esperti del settore grazie a un confronto più semplice.Laè meno pronunciata (ridotta di circa il 4%) in quanto il peso crescente di soluzioni e servizi comporta margini più elevati. La nuova proiezione EBITDA 2023 è di 96 milioni di euro (margine del 2,09%), influenzata negativamente da OpEx quasi invariato.Intermonte "di Esprinet di puntare su segmenti a maggiore marginalità". "È probabile che le divisioni soluzioni e servizi traggano vantaggio dal continuo processo di digitalizzazione - viene spiegato - Trovandosi a metà strada tra vendor e system integrator, Esprinet è in grado di intercettare al meglio le esigenze digitali del settore pubblico e privato, offrendo un'ampia gamma di soluzioni digitali avanzate (cloud, cybersecurity, server, storage, IoT industriale ecc.)".