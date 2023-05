Ansaldo Nucleare, AD Casale: bene la mozione del governo sul nucleare, siamo a disposizione

(Teleborsa) - Riteniamo molto importante l’approvazione da parte della Camera dei Deputati della mozione che impegna il governo, tra l'altro, a valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia” – dichiara, Amministratore Delegato di“La votazione deifa emergere come per accelerare il processo diil nucleare sia una strada sicura ed efficiente”. “Ansaldo Nucleare – continua Casale – è alla guida di una catena del valore che già oggi è all’avanguardia in Europa: le nostre collaborazioni in Romania – come ha sottolineato oggi il Ministro Urso in occasione dellanel paese romeno – ne sono un esempio. Siamo a disposizione per consentire al nostro Paese di non perdere una grande opportunità, che serve anche per garantire la sicurezza energetica messa a rischio dai gravi recenti, a causa del conflitto russo-ucraino”.