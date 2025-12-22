Nucleare, prima revisione congiunta per il reattore EAGLES-300

(Teleborsa) - Il consorzioformato da, dal 15 al 17 dicembre, per ladel progetto, l’innovativo reattore di quarta generazione ((SMR) raffreddato a piombo che sarà sviluppato in Europa entro il 2039.Fra i temi trattati nel corso dell'incontro, che ha confermato il pienotracciata, vi sono requisiti tecnici e progettazione, valutazione dei costi di progetto, approccio alla sicurezza e qualificazione del combustibile di EAGLES-300 e dei due dimostratori LEANDREA e ALFRED.L’incontro ha offerto unadelle quattro organizzazioni partner, consentendo di consolidare il percorso di sviluppo del Consorzio e di, rafforzando gli elementi chiave del dialogo con le autorità di sicurezza di Belgio, Italia e Romania.Ilavviato a settembre con- si sottolinea - è considerato un asset strategico per l’armonizzazione degli approcci di licensing e per garantire una solida basedi EAGLES-300 in Europa.EAGLES (European Advanced Generation IV Lead-cooled Energy System) è un programma europeo volto a sviluppare e introdurre sul mercato europeo un reattore modulare veloce raffreddato a piombo (EAGLES-300) da 300 MWe. La messa in esercizio commerciale di EAGLES-300 è prevista per il 2039, dopo l’avvio delle operazioni dei due dimostratori del programma (LEANDREA, in Belgio, e ALFRED, in Romania).