Banca Sella, DBRS Morningstar conferma BBB e trend stabile

(Teleborsa) -ha confermato i rating dia BBB (low), con ildi lungo e breve termine che rimane. La conferma dei rating continua a riflettere "ildi Sella", si legge in una nota. I rating sono inoltre sostenuti dalla posizione stabile di finanziamento e liquidità di Sella. Il livello di rating tiene conto anche del, grazie alla maggiore efficienza operativa e al minor costo del rischio rispetto ai concorrenti.DBRS Ratings ritiene che i ricavi continueranno a beneficiare nel medio periodo del digital banking, del forte contributo dei proventi da servizi, dell'aumento dei tassi e della stabilizzazione della base di costo, come previsto dal piano strategico. Tuttavia, nonostante il miglioramento, Banca Sella "continua a segnalarea causa del franchise reinvestment", viene sottolineato.Inoltre, i rating tengono conto della qualità degli attivi di Sella, con ilora in linea con i suoi omologhi nazionali ed europei. Tuttavia, DBRS Ratings "prevede che le tensioni geopolitiche, l'aumento dei tassi di interesse e l'elevata inflazione porteranno a un aumento delle insolvenze, anche se ritiene che le migliori metriche sulla qualità degli asset di Sella siano un fattore attenuante".Infine, viene sottolineato che irimangono nella fascia bassa del peer group e, in quanto banca non quotata, il gruppo ha una minore flessibilità patrimoniale.