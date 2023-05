BCE, Kazimir: dovremo continuare ad alzare tassi più a lungo del previsto

(Teleborsa) - "Ildella scorsa settimana nel ritmo del nostro inasprimento, né dice che il lavoro è finito". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un post sul sito della banca centrale slovacca."Lo sviluppo dell'inflazione core, il continuo aumento delle pressioni salariali e gli elevati margini di profitto richiedono vigilanza e riconfermano la", ha spiegato.Secondo Kazimir, sulla base dei dati odierni, "dovremo" e "quindi rallentare il ritmo a 25 punti base è un passo che ci permetterà di salire gradualmente più a lungo. Se ciò fosse necessario e giustificato dai dati in arrivo".Il banchiere ha anche rivolto lo sguardo alla politiche fiscali dei paesi dell'eurozona. "La- ha detto - potrebbe creare un problema a cui questa politica dovrebbe rispondere in modo inequivocabile. Sarebbe auspicabile evitarlo".