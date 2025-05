Peter Kazimir (Bank of Slovakia) condannato per corruzione e multato di 200.000 euro

(Teleborsa) -, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, è statoe condannato a una multa di 200.000 euro. Il verdetto è impugnabile e pertanto non costringe Kazimir a dimettersi.Kazimir continua a dirsi innocente e haper 48.000 euro in cambio dell'accelerazione dei rimborsi IVA per alcune aziende durante il suo mandato di ministro delle Finanze nel 2019.Nonostante la condanna e la scadenza del suo mandato il 1° giugno, Kazimir sembra. Kazimir potrebbe potenzialmente essere rimosso se un tribunale superiore confermasse la sua colpevolezza o se il governo del primo ministro Robert Fico concordasse su un sostituto.