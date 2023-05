Brembo, ricavi 1° trim salgono a 962 milioni con crescita in tutti segmenti

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso ildel 2023 conpari a 961,9 milioni di euro, in crescita del 12,2% (+11,6% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Tutti i segmenti hanno mostrato un andamento positivo: il settore auto è in crescita del 12,9%, le applicazioni per motocicli del 3%, quelle per veicoli commerciali del 14% e le competizioni del 23,4%.L'del trimestre ammonta a 168,3 milioni (17,5% dei ricavi), rispetto a 150,8 milioni del primo trimestre 2022 (17,6% dei ricavi). Il trimestre chiude con undi 76,8 milioni, che si confronta con 71,7 milioni dell'analogo periodo dell'anno precedente (+7,2%)."I risultati del primo trimestre 2023, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, evidenziano una crescita dei ricavi a doppia cifra rispetto al primo trimestre dell'anno scorso - ha commentato il- Il contributo è arrivato da tutti i segmenti di business, a dimostrazione di come Brembo mantenga la propria posizione di"."Nel contesto di un settore automotive in profonda trasformazione, stiamo- ha aggiunto - In Messico stiamo completando il raddoppio del nostro stabilimento di Escobedo. In Cina amplieremo il sito di Nanchino tra produzione e ricerca, mentre in Polonia realizzeremo una nuova fonderia tecnologicamente all’avanguardia. Tre investimenti importanti per contribuire alla nostra crescita e consolidare il nostro ruolo di Solution Provider".L'al 31 marzo 2023 si attesta a 506,4 milioni, in aumento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. Senza gli effetti dell'IFRS 16 l’indebitamento finanziario netto sarebbe pari a 329 milioni, in aumento di 68,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. La società segnala che nel mese di marzo è stato acquistato il building Messicano oggetto di ampliamento, precedentemente detenuto in leasing finanziario.Brembo afferma che il "portafoglio ordini si conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi" e se margini percentuali in linea con l'anno precedente.