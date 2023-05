Gefran avvia programma di acquisto azioni proprie

Gefran

Gefran

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, il 9 maggio,, in attuazione della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie dell'Assemblea dei soci del 21 aprile 2023.Gli obiettivi del programma sono di intervenire direttamente o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi e per offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti.L’autorizzazione è concessa per undalla data della delibera assembleare.A Piazza Affari, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,51%.