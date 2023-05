LinkedIn taglia oltre 700 posti di lavoro, elimina app per la Cina

Microsoft

(Teleborsa) -, il social media di proprietà diche si concentra sui contatti professionali, ha dichiarato chee chiuderà la sua app cinese InCareer."Mentre stiamo facendo progressi significativi creando opportunità economiche per i nostri membri e clienti e sperimentando un coinvolgimento record sulla piattaforma, stiamo anche assistendo a cambiamenti nel comportamento dei clienti e a una", ha detto ilin una lettera ai dipendenti."Abbiamo appreso che dobbiamo riorganizzarci per una maggiore agilità e crescita nel FY24 e oltre e ci concentriamo su tre temi: riorganizzare il modo in cui il lavoro viene svolto, diventaree allineare i nostri team per la crescita", ha continuato.Una delle azioni più significative riguarda la Cina: LinkedIn manterrà le attività di Talent, Marketing e Learning,. "Sebbene InCareer abbia avuto un certo successo nell'ultimo anno grazie al nostro forte team con sede in Cina, è ha anche incontrato una forte concorrenza e un clima macroeconomico difficile", ha affermato il CEO.