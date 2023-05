Unrae, lieve crescita per il mercato dei veicoli industriali ad aprile (+2,7%)

(Teleborsa) - Il mercato deiregistra aduna lieve crescita rispetto allo scorso anno, conimmatricolate contro le 1.920 del 2022 (+2,7%). Nei primi quattro mesi dell’anno in corso, le immatricolazioni hanno raggiunto la quota di 9.347 veicoli, superando di oltre 750 unità quelle registrate nello stesso periodo del 2022 (+8,8%). Tra i segmenti del mercato, si mostrano in crescita le fasce di(massa uguale o superiore a 16 t) e(da 6,01 a 15,99 t), entrambe a +4,5% rispetto all’anno passato. Chiudono, invece, in negativo isotto le 6 t, a -24,0% sul 2022.Relativamente alle, crollano i mezzi alimentati a(-76,4% sui quattro mesi 2022), mentre crescono i veicoli full electric, con 12 unità immatricolate da gennaio ad aprile 2023 contro le 2 del 2022.“Nonostante ad aprile il mercato faccia segnare il +2,7%, le immatricolazioni di veicoli pesanti mostrano un leggero calo rispetto agli ultimi mesi, ancorché la fascia di peso sopra le 16 t rimanga il segmento trainante dell’intero settore. Al momento soffrono ancora le alimentazioni a GNL, che perdono quasi l’80% rispetto allo scorso anno, mentre si registrano i primi segnali di interesse verso i veicoli industriali elettrici a zero emissioni, con una tendenza positiva rispetto al 2022”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE.