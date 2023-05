SIREF Fiduciaria, de Vecchi: "Imprese familiari colonna portante dell'economia italiana"

(Teleborsa) - Monitorare i fabbisogni di nuove competenze, di rigenerazione di figure professionali e di profili a sostegno dei nuovi business, in settori strategici per il Paese e supportare la progettazione di nuove iniziative di occupabilità. Con questo obiettivoha presentato oggi a Milano Look4ward, l'realizzato con l'Universitàe in partnership con"Le imprese familiari rappresentano una colonna portante dell'economia italiana. Ciò che rende quasi unica l'Italia – ha commentato– è che ben l'85% delle piccole e medie imprese sono a gestione familiare, con un management composto per la maggioranza da componenti della famiglia, di cui sovente il leader è over 70. Ci troviamo difronte ad una fase, quindi, di transizione generazionale: l'imprenditore sta superando i retaggi del passato ma deve essere accompagnato nella scelta del percorso migliore per sfrutta: dai contatti con partner internazionali, allo studio e affinamento di operazioni straordinarie, dall'apporto di competenze manageriali esterne, alla crescita professionale degli eredi. Su questo ultimo punto Siref Fiduciaria riveste un ruolo centrale, potendo proporre strumenti – quali patti di famiglia, società semplice, trust – che permettono di affiancare alle giovani generazioni di imprenditori nell'acquisizione delle competenze e dell'esperienza necessaria per subentrare a chi li ha preceduti. Siref Fiduciaria, con l'esperienza maturata in 50 anni di attività e le sue competenze interne, è a supporto delle più importanti figure dell'imprenditoria italiana, presenti e future per consentire loro di meglio rispondere alle nuove richieste del mercato e per garantire la continuità imprenditoriale".