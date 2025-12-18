UniCredit, Manuela Soncini nominata AD di Cordusio Fiduciaria

(Teleborsa) - Manuela Soncini
è stata nominata Amministratore Delegato di Cordusio Fiduciaria
, società del Gruppo UniCredit
e punto di riferimento all'interno del Wealth Management e del Private Banking grazie al suo ruolo chiave nei servizi fiduciari e nella pianificazione patrimoniale.
Nel nuovo incarico, Soncini manterrà la responsabilità di Head of Wealth Advisory di UniCredit Wealth Management e Private Banking in Italia
. La nomina si inserisce in un percorso di focalizzazione sempre più orientata alla crescita del Wealth Management e Private Banking sotto la guida di Renato Miraglia, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del Gruppo nelle fasce private e imprenditoriali.
Contestualmente, Francesco Rubino
, dopo sette anni alla guida di Cordusio Fiduciaria in qualità di Amministratore Delegato, assume la responsabilità del Network Wealth Management, raccogliendo il testimone da Alberto Zappa
, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni e che continuerà a supportare lo sviluppo della società nel ruolo di Presidente di Cordusio Fiduciaria.
"La nomina di Manuela Soncini rappresenta un passaggio naturale nel continuo impegno del Gruppo a rafforzare il servizio alla clientela Wealth - ha dichiarato Renato Miraglia, Head of Wealth Management e Private Banking di UniCredit in Italia
- La sua esperienza e la profonda conoscenza del business rafforzano ulteriormente il contributo di Cordusio Fiduciaria a supporto dell'attività e dei clienti del Gruppo. Allo stesso tempo, il nuovo incarico di Francesco Rubino garantirà una guida solida e coerente, valorizzando il percorso intrapreso in questi anni.