UniCredit, Manuela Soncini nominata AD di Cordusio Fiduciaria

UniCredit

(Teleborsa) -è stata nominata, società del Gruppoe punto di riferimento all'interno del Wealth Management e del Private Banking grazie al suo ruolo chiave nei servizi fiduciari e nella pianificazione patrimoniale.Nel nuovo incarico, Soncini. La nomina si inserisce in un percorso di focalizzazione sempre più orientata alla crescita del Wealth Management e Private Banking sotto la guida di Renato Miraglia, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del Gruppo nelle fasce private e imprenditoriali.Contestualmente,, dopo sette anni alla guida di Cordusio Fiduciaria in qualità di Amministratore Delegato, assume la responsabilità del Network Wealth Management, raccogliendo il testimone da, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni e che continuerà a supportare lo sviluppo della società nel ruolo di Presidente di Cordusio Fiduciaria."La nomina di Manuela Soncini rappresenta un passaggio naturale nel continuo impegno del Gruppo a rafforzare il servizio alla clientela Wealth - ha dichiarato- La sua esperienza e la profonda conoscenza del business rafforzano ulteriormente il contributo di Cordusio Fiduciaria a supporto dell'attività e dei clienti del Gruppo. Allo stesso tempo, il nuovo incarico di Francesco Rubino garantirà una guida solida e coerente, valorizzando il percorso intrapreso in questi anni.