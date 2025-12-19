Pitti Immagine, UniCredit si conferma Main Partner

UniCredit

(Teleborsa) -i conferma Main partner di Pitti Immagine: rinnovato fino al 2027 l'accordo di collaborazione tra la banca e la società leader nella promozione dell'industria e del design della moda italiana.“Il rinnovo della partnership con UniCredit – affermaAmministratore Delegato di Pitti Immagine – è per noi motivo di grande orgoglio. A nome del Presidente Antonio De Matteis desidero quindi ringraziare i vertici della banca e poi Antonella Mansi, Presidente della nostra capogruppo Centro di Firenze per la Moda Italiana (CFMI, ndr), per il suo personale contributo al consolidamento di questa collaborazione. La soddisfazione deriva soprattutto dal fatto che gli espositori italiani dei saloni Pitti avranno per un altro biennio l’opportunità di un rapporto diretto con una delle più importanti banche europee. Dopo sei anni di lavoro e progetti comuni, ci sono ancora tante idee e relazioni da sviluppare insieme a UniCredit a vantaggio delle aziende del Made in Italy. Mi riferisco in particolare a quell'ampio tessuto di imprese, industriali e artigianali, di grande come di media e piccola dimensione, che hanno le qualità e la volontà di fare il decisivo salto di dimensione internazionale - o di stabilizzare il posizionamento competitivo - e che necessitano di tutte le risorse e le competenze disponibili per gestire i processi di transizione verso sostenibilità e digitalizzazione. Temi che chiedono una seria e diffusa attività di alta formazione verso le nuove generazioni,“Siamo entusiasti di proseguire e dare nuova linfa alla partnership con Pitti Immagine – sottolineaResponsabile Client Strategies UniCredit Italia – con l’obiettivo di rafforzare il nostro impegno a supporto di uno dei settori chiave dell’economia italiana: la moda Made in Italy. Un comparto che accompagniamo con iniziative concrete come l’accordo con Confindustria Moda e il plafond di 1 miliardo di euro volto a finanziare investimenti strategici in digitalizzazione e transizione sostenibile delle imprese della filiera. A ciò si affiancano progetti di formazione come la CFMI Academy, in collaborazione con il Centro di Firenze per la Moda Italiana, giunta alla sua terza edizione e che, con la partecipazione attiva della nostra Banking Academy, offre agli studenti delle migliori accademie italiane il know-how dei volontari di competenza UniCredit per sviluppare conoscenze imprenditoriali. UniCredit, in qualità di Main Partner di Pitti Immagine, intende così promuovere una cultura orientata all’innovazione e alla sostenibilità, creando valore per le imprese del nostro Paese”.per Pitti Immagine vede ancora il Gruppo bancario nel ruolo di Main partner attivo, in prima linea per offrire la propria competenza e il proprio supporto ad un settore chiave dell'economia italiana. La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche un percorso di collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide della sostenibilità, dell’innovazione e dell'internazionalizzazione; e per arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti con le scuole di moda, valorizzando il percorso di crescita dei giovani talenti.Il primo appuntamento della nuova sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine è in occasione di Pitti Uomo 109, in programma dal 13 al 16 gennaio 2026 in, durante i quattro giorni del salone, l'UniCredit Theatre allestito nella sala della scherma di Fortezza da Basso ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su moda, innovazione, economia, sostenibilità e lifestyle.