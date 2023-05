BFF Banking, utile netto rettificato record nel primo trimestre

BFF Banking Group

(Teleborsa) -annuncia un utile netto rettificato consolidato record nel 1° trimestre 2023: pari a 52,7milioni, +38,1% anno su anno, il miglior trimestre di sempre. L'Utile Netto Contabile si attesta a 48,4 milioni.Forte crescita dela 5 miliardi, +30% anno su anno, nuovo record storico relativo al 1° trimestre.Solido Stato Patrimoniale, funding stabile e diversificato senza ricorrere a finanziamenti a lungo termine della BCE. Coefficiente Prestiti/Depositi al 75%, con flussi netti positivi di depositi retail nel 1° trimestre 2023.Miglioramento del Leverage Ratio, con riduzione del Totale Attivo e aumento del Portafoglio Crediti anno su anno.Elevata qualità degli attivi con Sofferenze Nette pari allo 0,1% dei crediti, escludendo i Comuni italiani in dissesto.Posizione di capitale molto solida: CET1 ratio al 17,0% e TCR al 22,6%. 205milioni di capitale in eccesso rispetto al target del 15% di TCR.Circa 0,28 per azione di dividendi già maturati nel 1° trimestre 2023, parte della distribuzione dell'acconto di agosto 2023, rispetto a €0,21 nel 1° trimestre 2022.Il Gruppo ha mantenuto un solido livello di liquidità, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 195,3% al 31 marzo 2023. Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è pari a 152,6% e il Coefficiente di Leva Finanziaria, alla medesima data, è pari a 5,2%, più alto rispetto a fine dicembre 2022, quando era pari al 4,6%.Nuovi target di medio periodo saranno presentati il 29 giugno 2023, durante l’Investor Day, fa sapere la società nella nota dei conti.