Civitanavi Systems ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato l’, il 9 maggio 2023, del, in esecuzione dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.Il Programma avrà la, a far data dal 27 aprile 2023 e gli acquisti potranno avere unpari adiIl programma di acquisto sarà coordinato da un intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile.Al 9 maggio, Civitanavi Systems non detiene azioni proprie.Nel frattempo, a Piazza Affari, peggiora la performance della, con un ribasso dell'1,08%, portandosi a 3,66 euro.