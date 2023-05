Iveco, nel primo trimestre ricavi +11,5%. Rivisti al rialzo target 2023

Iveco

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre conconsolidati pari a 3.399 milioni di euro, in crescita dell'11,5%. I ricavi netti delle attività industriali sono stati pari a pari a 3.328 milioni di euro, in crescita del 10,6% principalmente per effetto di migliori prezzi e maggiori volumi.pari a 63 milioni di euro (21 milioni di euro di aumento rispetto al primo trimestre 2022), che principalmente esclude l'impatto negativo dopo le imposte di 44 milioni di euro derivante dall'acquisizione concordata della partecipazione totalitaria in Nikola Iveco Europe GmbH.Risultato diluito per azione adjusted pari a 0,21 euro (in aumento di 0,06 euro rispetto al primo trimestre 2022).a 3.980 milioni di euro al 31 marzo 2023, in diminuzione di 384 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022, e include 2.051 milioni di euro di linee di credito disponibili.Sulla base delle attuali prospettive del settore, dei solidi prezzi, del portafoglio ordini, e in assenza di segnali di livelli insoliti di cancellazione ordini,: "Ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 600 e 640 milioni di euro; Ricav netti delle attività industriali in rialzo, con un aumento dal 3% al 5% rispetto al 2022; Ebit adjusted delle attività industriali in rialzo, tra 510 e 550 milioni di euro. Inoltre le spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti; liquidità netta delle attività industriali a circa 2 miliardi di euro; investimenti delle attività industriali ora previsti in crescita del 15% circa rispetto al 2022".

"Abbiamo iniziato il nostro "Anno 2", quello della Trasformazione, con un'altra serie di ottimi risultati. I nostri principali indicatori commerciali e finanziari sono positivi, con ricavi consolidati in crescita dell'11,5% anno su anno e un margine EBIT adjusted consolidato al 4,8%, con anche i veicoli industriali pesanti con un risultato positivo, affiancando i nostri capisaldi nei veicoli commerciali leggeri e nei motori - ha commenta Gerrit Marx, Chief Executive Officer -. Come nei precedenti primi trimestri, le nostre attività hanno assorbito liquidità, influenzate in modo ancora più severo dalle continue interruzioni della catena logistico-produttiva e dalla carenza di componenti, liquidità che recupereremo completamente nel corso dell’anno. I recenti risultati - continua il CEO di Iveco - segnano il nostro stabile miglioramento delle prestazioni, che include il successo dei nostri autobus elettrici in concomitanza con l'inaugurazione dello stabilimento di autobus a basse e zero emissioni a Foggia. Siamo inoltre davvero entusiasti di iniziare il nuovo capitolo della partnership con Nikola, che ci vede diventare proprietari unici della joint venture europea e produrre i nostri veicoli pesanti completamente elettrici. Abbiamo aggiornato al rialzo le prospettive per l'anno, anche se rimaniamo prudenti e radicati nei nostri fondamentali - conclude Marx - lavorando sodo per migliorare continuamente prodotti e servizi su tutti i fronti, spingendoci ad andare oltre ogni singolo giorno".



Iveco ha avviato una prima tranche (fino a 55 milioni di euro) del proprio programma di acquisto di azioni proprie con l’obiettivo di

riacquistare fino a 10.000.000 di azioni ordinarie fino a un massimo di 130 milioni di euro.