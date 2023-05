Technogym, ricavi in aumento del 15% nel primo trimestre

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha registratopari a 174,6 milioni di euro nel, con un progresso del 15,2% rispetto al medesimo periodo del 2022 (+15,5% a cambi costanti) grazie alla continua crescita del segmento BtoB, nel quale la società segnala il ritorno del segmento Club al di sopra del fatturato registrato nel 2019 nonché la costante crescita verso nuovi record per i segmenti Hospitality & Residential e Health Corporate and Performance."Gli investimenti in innovazione e brand, uniti a una strategia unica sul mercato, hanno continuato a dare risultati importanti anche nel primo trimeste di quest'anno, dopo che il 2022 si era concluso con il record di fatturato", ha commentato l'"Rimanendo sempre attenti agli scenari economici in continua evoluzione, guardiamo con, puntando a cogliere tutte le opportunità di crescita profittevole e di lungo termine grazie al nostro modello di business esclusivo", ha aggiunto.Technogym condividerà con la comunità finanziaria le strategie e opportunità di crescita durante l', previsto in presenza il2023 al Technogym Village (Cesena).