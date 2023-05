Antitrust, il 15 maggio evento conclusivo campagna di sensibilizzazione a scuola

(Teleborsa) -annuncia che il 15 maggio si terrà, che si svolgerà presso l’Auditorium dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Roma. L'evento, che punta alla sensibilizzazione dei giovanisisimi sui diritti dei consumatori, segue la precedente edizione conclusasi nel 2021.Nel corso dell’incontro il Presidente dell'authoritydel gioco online a quiz, organizzato in collaborazione con Skuola.net ,che ha visto la partecipazione di, sfidarsi a suon di risposte esatte alle domande sui diritti fondamentali dei consumatori.assoluti delle due classifiche finali - una per le scuole medie di I grado e una per le scuole medie di II grado -e prenderanno parte all’incontro insieme alla propria classe. Durante l’evento, i circapotranno parlare di tutela dei consumatori con l’influencer di Skuola.net, Nikolais, e con gli esperti dell’Autorità e parteciperanno a un gioco interattivo sui temi studiati per il concorso.