Banca Sistema, utile netto 1° trimestre a 3,7 milioni

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile prima delle imposte di 5,9 milioni di euro, in calo del 12% rispetto all'anno precedente, mentreIl, pari a 20,6 milioni, è sostanzialmente stabile su anno, mentre gli interessi attivi aumentano del 70%. Lenette, pari a 4,6 milioni, sono in crescita dai 3,7 milioni del pari periodo del 2022, in prevalenza per il maggior contributo delle commissioni attive del credito su pegno. Il msi attesta a 25,3 milioni, in aumento del 3% su anno e sostanzialmente in linea con l’ultimo trimestre del 2022, con un costo della raccolta ad oggi più alto.sono in aumento rispetto ai dati comparabili al 31 dicembre 2022: CET1 ratio 12,0%; TIER 1 ratio 15,2%; Total Capital ratio 15,3%.La, che qualche tempo fa ha ventilato la possibilità di una quotazione in Borsa, ha chiuso il trimestre con un, in aumento del 17% su anno.A livello commerciale la società, con la sua rete di 14 filiali a brand ProntoPegno in Italia, ha generato volumi pari a euro 49,3 milioni in aumento del 10,3% a/a (euro 44,2 milioni nello stesso periodo 2022). Gli impieghi a fine marzo 2023 erano pari a 109,3 milioni, rispetto ai 92,3 milioni di marzo 2022, in aumento del 19%.