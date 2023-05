doValue a minimi storici dopo conti: valore dimezzato da IPO

doValue

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, chee si piazza poco sopra quota 4,5 euro per azione, con un valore dimezzato rispetto ai 9 euro con cui era sbarcata in Borsa nel 2017. Il titolo, che è il peggiore dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella giornata odierna, haA pesare sull'andamento della società, attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, sono i diffusi ieri sera a mercato chiuso . Il risultato netto, inclusi gli elementi non ricorrenti, è risultato indi 2,7 milioni di euro, rispetto al risultato positivo di 8,9 milioni del primo trimestre 2022.sono diminuiti del 21%, con la società che - nella call con gli analisti - ha spiegato che il calo è dovuto principalmente all'off-boarding del portafoglio Sareb e alla debolezza dell'attività NPL in Italia e Iberia. Il calo dell'è invece dovuto principalmente al calo dei ricavi lordi, parzialmente compensato dalla riduzione dell'OpEx.Secondo, sebbene i primi tre mesi dell'anno siano un trimestre relativamente meno rilevante, è "durante laper raggiungere l'EBITDA di consensus" intorno ai 200 milioni di euro.Ildegli analisti, compilato dalla società e aggiornato al mese di marzo, indica per l'esercizio 2023 ricavi netti per 485 milioni di euro, un EBITDA di 202 milioni di euro e un utile netto di 54 milioni di euro. Ildi nove analisti, sempre aggiornato a marzo, è a quota 9 euro per azione.