IEG, Oroarezzo 2023 inaugura domani, provincia aretina sul podio dell’export italiano

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Apre domani, sabato 13,: la manifestazione diche ospita e valorizza il meglio dellaMade in Italy, sarà ad Arezzo Fiere e Congressi fino a martedì 16 maggio. Iltorna per la sua la 42ª edizione sul palcoscenico di Arezzo, nel 2022 prima provincia esportatrice di beni preziosi con 3,2 miliardi di euro, pari al 31% del totale nazionale, e sede di un distretto orafo che nel 2022 ha registrato una crescita delle esportazioni del 19% sul 2021 (elab. Centro Studi di Confindustria Moda su dati ISTAT per Federorafi).Alla, prevista alle ore 11.30 e introdotta dacaporedattore economia del Corriere della Sera, saranno presentiPresidente Italian Exhibition Group, Ferrer Vannetti, Presidente Arezzo Fiere e Congressi, Alessandro Ghinelli, Sindaco Comune di Arezzo, Alessandro Polcrì, Presidente Provincia di Arezzo, Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena, Giordana Giordini, Presidente Consulta Orafa e Confindustria Orafi di Arezzo, in rappresentanza delle associazioni di categoria del settore orafo, Roberto Luongo, Direttore Generale Agenzia ICE, l’On. Tiziana Nisini, Vice Presidente XI Commissione parlamentare Lavoro Pubblico e Privato, e Beppe Angiolini, ambassador Oroarezzo e art director. È stato invitato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.Dallaaldalle tecnologie alla sostenibilità, fino alla formazione degli operatori del settore di oggi e di domani, Oroarezzo è la piattaforma di riferimento e momento di incontro per il mondo produttivo. Più di 350 i brand espositori presenti e oltre 400 i buyer ospitati, provenienti da 55 Paesi, grazie alla collaborazione cone ile della Cooperazione Internazionale. Oroarezzo sarà anche vetrina delle creazioni in concorso alla 32ª edizione di Première, quest’anno dedicato al tema della luce e aperto per la prima volta agli studenti delle scuole orafe con la nuova categoria Talents.L’del settore orafo-gioielliero italiano, dopo gli aumenti superiori al 30% in valore dei primi due trimestri del 2022, ha registrato un +14,6% nel terzo trimestre e un +5,4% nel quarto. Ildei 12 mesi registra una crescita in valore del 20,5% su gennaio-dicembre 2021, attestandosi a 9,8 miliardi di euro, di cui il 75% a, mentre la crescita rispetto ai 6,96 miliardi di euro esportati nel 2019 è del 40,8%. L’incremento medio del fatturato delrisulta pari al +20,8% sul 2021. Anche dal punto di vista della produzione industriale il settore nel 2022 conferma una buona tenutacon una crescita del 13,6% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2021 (elab. Centro Studi di Confindustria Moda su datiper Federorafi). Un settore che cresce anche sul fronte occupazionale: secondo i dati Infocamere, nel 2022 è del +5,4% la crescita di addetti (+1.650 unità).Luogo di business e piattaforma tecnica delOroarezzo riunisce le voci chiave del settore a livello nazionale e internazionale. Preludio all’avvio dellaè stato il tavolo di lavoro di EFJ – European Federation of Jewellery, la Federazione europea delle associazioni nazionali di, organizzata da Confindustria Federorafi e tenutasi oggi, venerdì 12 maggio, ad Arezzo Fiere e Congressi. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverseassieme a Confindustria Federorafi - Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti anche UFBJOP – Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles, AORP – Associaçao de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, ARS NOBILIS – Belgische Federatie voor Juwelen & Uurwerken – Fédération belge du Bijou et de la Montre, AWDC – Antwerp World Diamond Centre, AEJPR – Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, Assamblage – Romanian National Association of Contemporary Jewellery Authors and Designers.