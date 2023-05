Maggioli verso quotazione su Euronext Growth Milan

Mediobanca

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, gruppo romagnolo che si occupa d'innovazione e dello sviluppo di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, professionisti e aziende, starebbe lavorando a una imminente, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Lo scrive Reuters, citando fonti vicine alla situazione e affermando che il gruppo di Santarcangelo di Romagna starebbe lavorando con. L'IPO potrebbe essere lanciata già ae punterebbe a ottenere unaNel febbraio 2022 l'aveva dichiarato di stare valutando la strada della Borsa. "La nostra è un'azienda familiare che negli anni però si è- aveva detto in un'intervista al Corriere della Sera - Per la dimensione raggiunta e il numero di collaboratori che abbiamo, stiamo immaginando, in un tempo non troppo lontano, una quotazione per continuare nel nostro percorso di crescita".Oltre che in Italia, Maggioli è attivo in. Il gruppo, che conta circa 2.800 dipendenti, ha registrato 244 milioni di euro di ricavi nel 2021.