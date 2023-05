Notte Europea dei Musei: sabato 13 maggio la 19esima edizione

(Teleborsa) - Incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea. Con questo obiettivo domani, sabato 13 maggio 2023, si svolgerà laL'iniziativa, patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM (International Council of Museums), prevede l'apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge)."La Notte Europea dei Musei – dichiara il– rappresenta un momento importante e un'ulteriore opportunità per conoscere e riscoprire tutta la bellezza e la potenza del genio creativo dei grandi artisti che hanno vissuto prima di noi. Per una notte il nostro Continente si unisce riscoprendo le sue origini comuni forgiate nell'arte, nella storia, nella religione e nella cultura. La risposta di pubblico che abbiamo registrato nelle domeniche gratuite ha spinto ad aumentare questi momenti anche in date simboliche, come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. La voglia di conoscenza dei popoli che emerge in queste occasioni conferma e incentiva, ancora di più, il nostro lavoro e l'impegno per migliorare l'offerta culturale della Nazione. A tutti coloro che lavoreranno anche di notte, assicurando l'accoglienza dei visitatori, va il mio ringraziamento e quello di tutto il Ministero".Alla manifestazione aderiscono anche le, con numerose iniziative per il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio: dall'apertura straordinaria serale per la Notte dei Musei agli appuntamenti per le famiglie per i Kid Pass Days e la festa della mamma. Sabato 13 maggio dalle 20:00 alle 24:00 le quattro sedi di Gallerie d'Italia saranno eccezionalmente aperte per la Notte Europea dei Musei, con ingresso ridotto a 1 euro. Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, tutte le mamme potranno visitare le Gallerie d'Italia in compagnia dei figli con ingresso ridotto. Inoltre, in adesione all'sabato 13 e domenica 14 maggio le quattro sedi di Gallerie d'Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono itinerari e visite laboratoriali che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. Trale diverse iniziativein programma– fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – asarà possibile ammirare l'opera Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro che da pochi giorni è stata collocata all'interno del Giardino di Alessandro, al quale si può accedere direttamente dal museo. Lasabato 13 partecipa alla manifestazione con apertura straordinaria serale e l'organizzazione del Concerto della "Orchestra Suzuki Le 7 Note" alle ore 20.30. Apertura straordinaria anche per lacon ingresso gratuito dalle 21 alle 24 del 13 maggio, offrendo un'opportunità in più di scoprire la collezione custodita, con i capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e le sculture dell'artista pratese Lorenzo Bartolini.