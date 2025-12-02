Milano 12:00
43.532 +0,63%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 12:00
9.738 +0,37%
Francoforte 11:59
23.770 +0,77%

Unione Europea, Tasso disoccupazione in ottobre

Unione Europea, Tasso disoccupazione in ottobre
Unione Europea, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +6,4%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,3%).
