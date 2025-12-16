Milano 14:20
Unione Europea, Bilancia commerciale in ottobre
Unione Europea, Bilancia commerciale in ottobre pari a 18,4 Mld Euro, invariato rispetto al precedente.

