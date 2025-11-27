Milano 11:40
43.176 +0,11%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:40
9.675 -0,17%
Francoforte 11:40
23.774 +0,20%

Unione Europea, M3 (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, M3 (YoY) in ottobre
Unione Europea, M3 in ottobre su base annuale (YoY) +2,8%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```