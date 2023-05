RCS, nel primo trimestre ricavi per 179,1 milioni

RCS

(Teleborsa) - Nel primo trimestre di, isono 179,1 milioni (183,6 milioni nel 1° trimestre 2022).per 10,6 milioni (12,3 milioni nel 1° trimestre 2022).Laè in miglioramento di oltre 3 milioni rispetto a fine 2022.Ilè pari a -2,6 milioni (in pareggio nel pari periodo del 2022). Ildi Gruppo al 31 marzo 2023, pari a -1,8 milioni, (-0,7 milioni del primo trimestre 2022)."il Gruppo ritiene che sia possibile confermare l’obiettivo di conseguire nel 2023 margini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2022 e di proseguire con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".