Saes Getters, ricavi in crescita nel primo trimestre. Utile quasi triplicato

Saes Getters

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo trimestre 2023 conpari a 60,2 milioni, in crescita dell’1,7% rispetto ai 59,2 milioni nel Q1 2022 favoriti dall’effetto positivo dei cambi.L'lordo consolidato si attesta a 26,6 milioni, in crescita rispetto ai 25,9 milioni mentre la marginalità lorda è in aumento da 43,8% a 44,3%.L'consolidato è pari a 7 milioni (10,1 milioni nel Q1 2022), l'EBITDA consolidato è pari a 10,9 milioni (13,7 milioni nel Q1 2022), penalizzati da costi G&A non ricorrenti per 2,1 milioni.L'consolidato si attesta a 5,2 milioni, quasi triplicato rispetto a 1,7 milioni nel Q1 2022.consolidata positiva per 64 milioni al 31 marzo 2023, allineata rispetto al 31 dicembre 2022.!Siamo molto soddisfatti dei risultati del trimestre, con, raggiunti grazie alla crescita dei ricavi, nonostante un incremento delle spese operative necessarie a sostenere la crescita del Gruppo - ha dichiarato-. Siamo fiduciosi che i prossimi mesi siano in miglioramento, malgrado il possibile deterioramento dei cambi. Stiamo lavorando intensamente per portare a termine l’operazione straordinaria recentemente annunciata sulle azioni di risparmio, che ha come obiettivo la razionalizzazione della struttura del capitale, con ovvi benefici per tutti gli azionisti".