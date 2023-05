Antitrust, chiusa la campagna #convienesaperlo (anche a scuola): oltre 1.700 studenti iscritti al concorso

(Teleborsa) - Si è conclusa con ladeglivincitori del concorso la, organizzata dall’AGCM in collaborazione con Skuola.net, e che segue la precedente, #convienesaperlo, conclusasi nel 2021. All’incontro, che si è svolto presso l’Auditorium dell’, hanno partecipato circa 100 giovani che sono stati premiati dal Presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli. Durante l’evento i ragazzi presenti hanno potuto parlare di tutela dei consumatori con gli esperti dell’Autorità e con l’influencer di Skuola.net, Nikolais, e hanno partecipato a un gioco interattivo sugli argomenti studiati per partecipare al gioco online.“Anche quest’anno abbiamo deciso di fare una campagna di comunicazione diretta ai giovani perché sono i futuri consumatori e già oggi sono spesso parte attiva nelle scelte di acquisti da fare in casa” ha detto il“L’Autorità ritiene sia utile informare le nuove generazioni e renderle consapevoli dell’importanza di conoscere i diritti dei consumatori e di cosa occorre fare quando non vengono rispettati. Inoltre contiamo su di loro perché trasferiscano queste informazioni a famigliari e amici”.Cuore dellaè stato ilriservato agli studenti diche si sono sfidati e hanno composto una classifica riservata ai parigrado. Al gioco online a quiz si sono iscritti 1.700 giovani e hanno partecipato oltre 1.000, provenienti da 468 Comuni sparsi in tutta Italia. I primi classificati di ciascuna delle due graduatorie hanno vinto un iPhone 13 e le loro scuole un voucher pari a 1.500 euro pergli istituti dei secondi classificati un voucher pari a 1.000 euro e gli istituti dei terzi classificati un voucher pari a 500 euro.La campagna #convienesaperlo (anche a scuola) ha avuto un ottimo riscontro suiSono stati 2 milioni gli utenti raggiunti su Instagram e i video lanciati su TikTok hanno avuto 2 milioni di visualizzazioni. In totale 6 milioni di persone sono stati raggiunti dalla campagna di comunicazione.