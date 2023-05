ENEA partecipa a FORUM PA 2023

(Teleborsa) -sarà presente a Forum PA,dove presenterà una selezione degli oltre 70 prodotti, servizi e strumenti innovativi sviluppati nell’ambito del Progetto Energia e Sostenibilità per la PA (ES-PA) e messi già a disposizione delle PA attraverso esperienze pilota e il portale.Il progetto,, è nato per l’attuazione delle migliori pratiche nell’ambito delle politiche energetiche e della sostenibilità, a supporto di tutte le amministrazioni regionali e territoriali e si inserisce nell’ambito del ProgrammaIl Forum sarà l’occasione per illustrare anche alcune attività