Openjobmetis chiude 1° trim con ricavi stabili e utile in calo

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2023 conpari a 183 milioni di euro, stabili rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'si attesta a 6 milioni di euro, rispetto a 6,8 milioni di euro nel primo trimestre 2022. L'si attesta a 2,3 milioni di euro, rispetto a 3 milioni di euro del primo trimestre 2022."Nel primo trimestre 2023, il gruppo Openjobmetis ha consolidato i propri ricavi, migliorando il primo margine di contribuzione con una incidenza percentuale sul fatturato pari al 12,8% - ha commentato l'- Parallelamente, ci siamo resi disponibili per una proficua collaborazione con il governo per rendere il ruolo delle Agenzie per il Lavoro strategico nella collocazione dei potenziali occupabili del Reddito di Cittadinanza (o futuri beneficiari dell'Assegno di Inclusione). Infine, segnalo l', -13,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022".