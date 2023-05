Polo Infrastrutture Gruppo FS: avviati lavoro passante AV di Firenze

(Teleborsa) -che prevede ilferroviario della città e la nuova stazione AV di. Presenti all'apertura die cantieri il vicepremier e Ministro dei TrasportiilPresidente della Regione Toscana, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, l'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italianee l'Amministratore Delegato Impresa Pizzarotti & C.E' stata l’occasione per avviare anche in Toscana ilideato dal Gruppo FS, attraverso le società del Polo Infrastrutture RFI e Italferr, in collaborazione con il MIT, pere confrontarsi con le comunità locali.Ilè un’opera realizzata dal Polo Infrastrutture del Gruppo FS e consiste in un, che consentirà unae consentirà di aumentare la capacità della rete di superficie a beneficio del traffico locale. Insieme al sottoattraversamento verrà realizzata anche ladell’opera, mentresi occupa della, per undi euro.Per ilsaranno scavate, una per ogni senso di marcia, ciascunae collegate tra loro con by pass di sicurezza ogni 500 m, tra la stazione di Firenze Campo di Marte e la zona del viale XI Agosto, situata fra le stazioni di Firenze Rifredi e di Firenze Castello. Le gallerie saranno realizzate medianteche comunque scaveranno con modalità e tempistiche tali da non essere operative in contemporanea. La, come da tradizione, avrà un nome femminile,. Sono state inoltre intraprese iniziative utili a contenere le emissioni attraverso l'utilizzo di, con motori ibridi e, in alcuni casi, elettriciLungo il tracciato in sotterraneo, a meno 25 metri rispetto alla sede stradale,progettata dallo studio di Architettura Foster e dalla società di ingegneria Ove Arup & Partners. La nuova Stazione Belfiore, servita dai treni AV, saràcon quella di Firenze Santa Maria Novella e con l’area urbana grazie a diverse modalità di trasporto: il nuovo, ladel sistema tramviario cittadino già in esercizio e i, opportunamente potenziati.Ad agosto 2022 è stato pubblicato ilper il nuovo affidamento dei lavori,",composto dalle società Pizzarotti e Saipem). Parallelamente, la società Infrarail ha svolto attività di “revamping” della fresa: smontaggio della macchina, revisione, sostituzione componentistica e riassemblaggio. Dopo l’accensione della fresa, è previsto per l’estate 2023 l’inizio dello scavo.