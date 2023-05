Proiezioni UE, Gentiloni: in Italia la crescita maggiore tra le principali economie europee

(Teleborsa) - "Nell'anno in corso proiettiamo per l'la crescita più alta tra le maggiori economie europee, credo che non avvenisse da molto tempo". È quando ha dichiarato il commissario Ue all'Economiapresentando le previsioni di primavera dell'esecutivo europeo sulle prospettive di crescita del Paese. "L'Italia ha avuto una crescita negli ultimi tre anni pari al 12%, molto significativa, che certamente era successiva a una crisi del -9% durante la pandemia" ma "la crescita è stata molto significativa", ha aggiunto.Nello specifico, la Commissione europea ha rivisto al rialzo lain Italia: sarà dell'1,2% nel 2023 (rispetto allo 0,8% indicato nelle previsioni di febbraio). E all'1,1% nel 2024 (dall'1% delle stime precedenti). Inoltre la Commissione europea si attende che in Italia ilscenda al 4,5% nel 2023 e al 3,7% nel 2024. L'è atteso al 140,4% nel 2023 e al 140,3% nel 2024."Buone notizie da Bruxelles. Le previsioni della Commissione Europea danno in Italia +1,2 Pil per l'anno 2023, +1,1 per il 2024, disoccupazione in calo al 7,8% nel 2023, 7,7% nel 2024. Debito stabile. L'impegno del governo continua nel sostenere imprese e lavoratori favorendo il rilancio dell'Italia", ha commentato il vicepremier e ministro degli Esterisu Twitter."L'assorbimento delè destinato ad accelerare quest'anno e il prossimo", ha proseguito Gentiloni in conferenza stampa. "L'assorbimento delledel PNRR dovrebbe aumentare dallo 0,3% del PIL nel 2022 a circa lo 0,4% del PIL sia nel 2023 che nel 2024", ha sottolineato. "Nel periodo 2021-24, la spesa finanziata dalle sovvenzioni del Pnrr dovrebbe essere superiore al 3,5% del PIL in Spagna e Grecia, superiore al 3% in, intorno al 2,5% in, intorno al 2% in Lettonia, Bulgaria e Romania, vicina o superiore all'1,5% in Lituania, Polonia, Ungheria, Cipro e Cechia, e superiore all'1% in, Malta, Estonia e", ha poi spiegato poi il Commissario UE segnalando che tali "proiezioni si basano sul calendario previsto per lee glistabiliti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio" e "non devono essere considerate come un pregiudizio alla nostradel raggiungimento di tali obiettivi".