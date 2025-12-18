Milano 16:23
Borse europee in rialzo dopo decisioni banche centrali senza sorprese
(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli operatori sulle decisioni delle banche centrali: la politica monetaria è rimasta invariata in Svezia e Norvegia, mentre la Bank of England ha attuato una riduzione dei tassi d'interesse di 25 punti base. Anche la BCE ha lasciato i tassi invariati come nelle attese, con nuove proiezioni macroeconomiche che delineano una combinazione di crescita e inflazione marginalmente migliore di quella esposta in settembre.

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito che la banca centrale è in una "buona posizione" sui tassi, ma che "non è statica". Alla domanda sulle speculazioni di mercato secondo cui il prossimo movimento dei tassi di interesse sarà al rialzo, e non al ribasso, Lagarde ha sottolineato che il Consiglio direttivo era unanime nel ritenere che "tutte le opzioni dovrebbero rimanere sul tavolo".

Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti, dove il dato sull'inflazione di ottobre è stato soppresso a causa dello shutdown, l'inflazione headline ha segnato a novembre una variazione di +2,7% a/a (contro +3,1% atteso e +3% di settembre), mentre quello core di +2,6% a/a (contro +3% atteso e +3% di settembre).

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.331,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56,42 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.

Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,52%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,62%.

Il listino milanese mostra un guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.005 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,99%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+0,72%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+3,36%), Leonardo (+2,82%), Brunello Cucinelli (+2,19%) e Prysmian (+2,10%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -2,48%. Sostanzialmente debole Amplifon, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,73%. Contrazione moderata per Generali Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,71%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ariston Holding (+6,29%), Sesa (+2,65%), Juventus (+2,17%) e Webuild (+2,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT, che ottiene -2,43%. Sottotono D'Amico che mostra una limatura dell'1,17%. Deludente Intercos, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
