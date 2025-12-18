Borse europee in rialzo dopo decisioni banche centrali senza sorprese

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa
, con l'attenzione degli operatori sulle decisioni delle banche centrali
: la politica monetaria è rimasta
invariata in Svezia e Norvegia, mentre la Bank of England ha attuato
una riduzione dei tassi d'interesse di 25 punti base. Anche la BCE ha lasciato
i tassi invariati come nelle attese, con nuove proiezioni macroeconomiche che delineano una combinazione di crescita e inflazione marginalmente migliore di quella esposta in settembre.
La presidente della BCE, Christine Lagarde
, ha ribadito
che la banca centrale è in una "buona posizione" sui tassi, ma che "non è statica". Alla domanda sulle speculazioni di mercato secondo cui il prossimo movimento dei tassi di interesse sarà al rialzo, e non al ribasso, Lagarde ha sottolineato che il Consiglio direttivo era unanime nel ritenere che "tutte le opzioni dovrebbero rimanere sul tavolo".
Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti
, dove il dato sull'inflazione di ottobre è stato soppresso a causa dello shutdown, l'inflazione
headline ha segnato
a novembre una variazione di +2,7% a/a (contro +3,1% atteso e +3% di settembre), mentre quello core di +2,6% a/a (contro +3% atteso e +3% di settembre).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.331,7 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56,42 dollari per barile.
Lo Spread
migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,50%. Tra le principali Borse europee
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,52%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,62%.
Il listino milanese
mostra un guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 47.005 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,99%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,72%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+3,36%), Leonardo
(+2,82%), Brunello Cucinelli
(+2,19%) e Prysmian
(+2,10%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -2,48%. Sostanzialmente debole Amplifon
, che registra una flessione dell'1,26%. Si muove sotto la parità Campari
, evidenziando un decremento dello 0,73%. Contrazione moderata per Generali Assicurazioni
, che soffre un calo dello 0,71%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ariston Holding
(+6,29%), Sesa
(+2,65%), Juventus
(+2,17%) e Webuild
(+2,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT
, che ottiene -2,43%. Sottotono D'Amico
che mostra una limatura dell'1,17%. Deludente Intercos
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.