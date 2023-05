De Nora perfeziona l'acquisizione della tedesca Shotec

Industrie De Nora,

(Teleborsa) -multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell’idrogeno verde, ha completato, attraverso la sua controllata tedesca De Nora Deutschland GmbH, l'acquisizione del 100% del capitale di Shotec GmbH.Fondata nel 2003 da Stefan Hartmann e con sede ad Hanau, Shotec sviluppa e implementa tecnologie di coating al plasma per metalli e superfici metalliche, allo scopo di migliorarne le proprietà meccaniche e fisico-chimiche.Questa operazione - spiega una nota - consentirà a De Nora di sfruttare il proprio know-how nelle operazioni di coating per molti processi elettrochimici ed è finalizzata ad ampliare il portafoglio di processi e tecnologie per la produzione di elettrodi, garantendo anche il potenziamento della propria capacità produttiva.L'acquisizione è stata perseguita a seguito di un continuo monitoraggio del mercato e della valutazione delle principali sinergie con aziende e centri di ricerca, con l'obiettivo finale di rafforzare ulteriormente le attività di ricerca e sviluppo nell'ottica di una progressiva riduzione dell'utilizzo di metalli preziosi nelle attività di coating anodico e catodico, al fine di rendere sempre più competitivi i processi elettrochimici in cui i coating vengono utilizzati, in linea con la richiesta del mercato di prestazioni economiche e affidabili nel tempo.