Riforma incentivi, Confederazioni artigiane: “Sì alla riforma per incentivi semplici e fruibili da MPI"

(Teleborsa) - Confartigianato, Cna e Casartigiani valutano positivamente ilsulla revisione deglialle imprese e chiedono una rapida attuazione del provvedimento. Lo hanno sottolineato oggi durante un’audizione alla Commissione Industria del Senato.“Il sistema degli incentivi alle imprese, che conta complessivamente– hanno sottolineato le Confederazioni - ‘soffre’ di eccessivae di una modalità ‘a pioggia’ ed è caratterizzato da una logica die da un approccio burocratico inadatto per le piccole imprese e in generale per gli obiettivi di crescita del Paese. Devono essere ripensati in senso strutturale e proporzionale rispetto alle dimensioni eddelle micro e piccole imprese per consentire un’efficace programmazione degli investimenti anche in funzione della transizione green e della digitalizzazione. Vanno riformati superando il meccanismo del click day e all’insegna della razionalizzazione e della continuità temporale, della certezza di disponibilità finanziaria e dei tempi di assegnazione delle risorse, delladelleper accedervi e di un migliore bilanciamento tra le diverse tipologie di agevolazione, evitando sovrapposizioni”.Secondo Confartigianato, Cna e Casartigiani i principi-guida delladegli incentivi dovrebbero essere quello dell’once only (la Pa non può chiedere all’impresa dati già in suo possesso) e deldel beneficiario per consentire l’accesso alle piattaforme con sistemi di autenticazione e garantendo la piena visibilità dei documenti richiesti.