SdR 2023, Ragaini (AIPB): fiducia nel private banker cresce nelle difficoltà e con dialogo

Banca Generali

(Teleborsa) - "Il, sia nei confronti del cliente che verso la banca, in una fiducia tripartita. E quello che emerge dalle nostre indagini, tutti gli anni, è che la principale cosa che vede il cliente verso la banca private è la fiducia, che". Lo ha affermato, presidente di AIPB (Associazione Italiana del Private Banking) e Vice Direttore Generale Wealth Management Mercati e Prodotti di, durante la conferenza di apertura della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."Laed è per questo che il lavoro del private banker prevede incontri frequenti con i clienti, parlando non solo di investimenti anche di pianificazione, protezione, famiglia e impresa", ha aggiunto, sottolineando che "incontri sistematici sono fondamentali".Secondo Ragaini, "e - in un anno difficilissimo - gli investimenti sono ancora aumentati. Quindi siamo convinti che la fiducia debba continuare ad essere coltivata nel tempo".