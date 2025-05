Crypto Asset e MICAR, l'appello di ItaliaFintech: "Dare applicazione a normative Ue su criptoattività"

(Teleborsa) - Un confronto aperto e costruttivo sull'applicazione della normativa europea MiCAR. È quanto chiedenell'ItaliaFintech fa sapere in una nota di aver "accolto con favore l'approccio di MiCAR, mirato a rafforzare la tutela degli utenti e a promuovere un'innovazione responsabile" e, tuttavia, sottolinea "l'urgenza di fornire indicazioni chiare e strumenti tecnici condivisi, per evitare che l'Italia resti indietro rispetto agli altri paesi europei, mettendo a rischio la competitività delle aziende italiane operanti nel settore in modo serio e responsabile."Riteniamo – evidenzia– che una implementazione della MICAR secondo i tempi stabiliti e favorendo il dialogo con i regolatori vada nella direzione di valorizzare e consentire la crescita dell'innovazione responsabile caratterizzata da rispetto della normativa, della compliance, della trasparenza e aumenti la resilienza del sistema finanziario e la tutela del risparmio. Auspichiamo il rafforzamento di un dialogo costruttivo e strutturato tra autorità e operatori nel rispetto dei tempi previsti per l'Italia. Un maggior dialogo consentirebbe la finalizzazione delle istanze di autorizzazione attualmente pendenti dando fiducia a quegli operatori che hanno scelto dioperare in Italia chiedendo nel nostro Paese l'Autorizzazione prevista da MiCAR dall'Italia. Inoltre, diverse criticità tecniche e operative rendono difficile l'attuazione del regolamento: dai controlli tra operatori alla gestione dei wallet personali fino allo scambio di informazioni.Un esempio riguarda anche il procedimento di autorizzazione MiCAR. Il nodo principale in questo momento resta la carenza di interazione strutturata e continua tra regolatori e operatori. Era stata ipotizzata una fase preliminare di 'pre-filing', proprio per consentire un confronto su questioni complesse prima dell'invio formale della documentazione. Tuttavia, l'assenza di compiuti riscontri da parte delle autorità genera incertezza e difficoltà nella predisposizione delle pratiche".ribadisce, infine, che "la miglior tutela dei cittadini passa anche per consentire agli operatori innovativi di operare in un contesto di regole chiaro nel dialogo con le autorità. È quindi fondamentale – conclude – lavorare insieme per garantire un'applicazione efficace, sostenibile e allineata all'Europa, permettendo così all'Italia di giocare un ruolo da protagonista nel futuro della finanzadigitale".