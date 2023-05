SdR 2023, Trabattoni: accompagniamo risparmiatori con grande senso di responsabilità

(Teleborsa) - "Operiamo in un contesto aperto e il mercato - con la sua volatilità e le continue notizie - ci accompagna delle nostre scelte. Io. Lavoriamo con una materia preziosa: la fiducia delle persone. Questa deve poi essere traslata nel denaro, che faticosamente le persone accumulano e che quindi deve essere fatto fruttare nel modo giusto". Lo ha affermato, presidente di, durante la conferenza di apertura della, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management.Ideata e organizzata da Assogestioni, quest'anno latrova spazio in una nuova location, quella dell'Ala Sud di Allianz MiCo a, e registra la partecipazione di oltre 400 relatori in 15 sale conferenze, più di 150 marchi presenti e un pubblico record di visitatori.Trabattoni ha sottolineato "l'" del risparmiatore: "In un contesto di fragilità è fondamentale ascoltare le esigenze e gli obiettivi dei risparmiatori, aiutando a personalizzare la gestione delle finanze. Questo è un concetto che, e deve essere realizzato colmando il divario di educazione finanziaria, facendo emerge il valore della gestione attiva, e collegando gli investitori alle esigenze dell'economia reale"."La maturazione del risparmiatore continuerà e- ha continuano il numero uno di Assogestioni - Oltretutto in un contesto variabile, con le generazioni che si sono avvicinate al risparmio dieci anni fa che non sanno cosa è l'inflazione. Per alcuni di noi non è uno scenario desueto, ma per altri è nuovo. La nostra responsabilità dargli gli strumenti necessari.Secondo Trabattoni, in uno scenario difficile, "glie sono rimasti concentrati sul lungo periodo", anche se - guardando avanti - alcuni fattori impongono cautela: la prevista decelerazione della crescita nel 2024, la revisione al ribasso degli utili da parte di diverse società e l'aumento dei tassi di interesse".In questo contesto, il settore dell'asset management deve continuare a concentrarsi su alcuni temi: "la centralità del cliente, il dialogo con le istituzioni per l'alleggerimento fiscale e normativo, ladelle dinamiche di offerta, ladegli investimenti sul sistema paese, l'importanza dellae dell'innovazione".