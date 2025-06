AMF Italia, Ventoruzzo: grande fermento in settore intermediari, attenzione su sviluppo mercati

(Teleborsa) - "Il, dopo il rinnovo degli organi avvenuto a maggio . In un periodo caratterizzato da grande fermento nel settore degli intermediari, e di notevole attenzione verso lo sviluppo dei mercati e dei servizi di investimento, abbiamo scelto un tema di più ampio respiro, meno legato alle contingenze più immediate ma ricco di implicazioni sia sistematiche sia pratiche: come la nostra Costituzione - nel contesto della disciplina europea - guarda al risparmio". Lo ha detto, in occasione del convegno annuale di AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari (ex Assosim)."E qui, accanto al valore fondamentale della tutela, vi è però anche quello del suo impiego produttivo, del quale sia i risparmiatori sia le imprese hanno molto bisogno - ha aggiunto - Gli interventi dei relatori, autorevoli studiosi ed esponenti delle istituzioni, che ringraziamo della disponibilità, hanno consentito di sviscerare tutte le principali questioni, fornendo spunti innovativi e dimostrando ancora una volta la lungimirante attualità della Costituzione italiana. La, una guida viva e vitale non solo per regolatori e magistratura, ma anche per operatori ed emittenti".